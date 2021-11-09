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Сбер призвал тщательно обсудить ограничения на пользование рискованными финансовыми продуктами

14:48 09.11.2021

Кирилл Царев, заместитель председателя правления Сбера, считает, что нужно обсудить ограничения на пользование некоторыми банковскими продуктами. Об этом он рассказал журналистам kp.ru в эксклюзивном интервью.

Увеличение популярности таких банковских продуктов как индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), накопительное страхование жизни (НСЖ) и прочие требуют тщательного анализа рисков и только просчитав возможные варианты можно принимать соответствующие решения, считает эксперт.

«Ограничение на пользование новыми продуктами – это еще один вопрос, который требует очень тщательного обсуждения. Нужно просчитать степени риска по каждому из продуктов, в зависимости от этого принимать решения. Как правило, все же сложными продуктами пользуются люди, у которых есть существенные накопления и это, как правило, увязано с довольно высоким уровнем финансовой грамотности. Спрос на эти продукты растет», отметил в интервью Кирилл Царев.

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