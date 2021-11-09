Дума приняла в I чтении проект закона, снимающего запрет для губернаторов избираться более чем на два срока

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении проект нового базового закона о региональной власти, который в том числе определяет полномочия субъектов РФ, снимает запрет для губернаторов избираться более чем на два срока подряд и вводит единый срок полномочий для них - пять лет.

Документом закрепляется, что федеральные органы власти, органы власти регионов и местного самоуправления "в их совокупности входят в единую систему публичной власти", их согласованное функционирование и взаимодействие обеспечивает президент РФ. Таким образом, законодательство в этой части приводится в соответствие с новыми положениями Конституции РФ.

Согласно законопроекту, глава субъекта РФ избирается гражданами напрямую или депутатами регионального заксобрания на пять лет. Сейчас срок полномочий определяется регионом, но не может превышать пяти лет. При этом законопроектом снимается запрет для высшего должностного лица региона на замещение этой должности в течение более двух сроков подряд, как это предусмотрено действующим законодательством.