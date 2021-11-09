Польша стянула военную технику к границе - Госпогранкомитет Белоруссии

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что Польша стянула военную технику к границе с белорусской территорией.

"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", - говорится в сообщении ГПК в телеграм- канале во вторник.

По сообщению ГПК, к линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.