Польша стянула военную технику к границе - Госпогранкомитет Белоруссии
15:32 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Государственный погранкомитет (ГПК) Белоруссии сообщил, что Польша стянула военную технику к границе с белорусской территорией.
"В настоящий момент напротив лагеря беженцев выстроилась цепь польских силовиков, стянута техника, в том числе и боевая", - говорится в сообщении ГПК в телеграм- канале во вторник.
По сообщению ГПК, к линии границы со стороны Польши не допускают представителей СМИ, международных правозащитных и гуманитарных организаций для оказания помощи людям, стремящимся подать прошения о предоставлении статуса беженца на территории ЕС.
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