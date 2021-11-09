Рост заболеваемости ковидом среди взрослого населения от 18 до 49 лет остановился - Попова

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России среди взрослого населения от 18 до 49 лет остановился. Об этом во вторник заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"По возрастной структуре мы, безусловно, наблюдаем снижение среди подростков и детей, остановился рост заболеваемости среди взрослого населения от 18 до 49 лет, но, к сожалению, цифры продолжают расти среди взрослого населения старше 60 лет, и максимальные показатели заболеваемости остаются в старшей возрастной группе 65 лет и старше. И здесь, конечно, единственным способом противодействия распространению [ковида] остается вакцинация", - сказала она на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ.