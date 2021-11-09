Названы города с самым загрязненным воздухом
16:12 09.11.2021 Источник: Газета.Ru
Столица Киргизии Бишкек оказалась городом с самым сильным загрязнением воздуха. Такие данные приводятся на сайте проекта World Air Quality.
Концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека по состоянию на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр, что в 10 раз выше международной нормы.
Следующим городом с самым сильным загрязнением оказался индийский Дели. Концентрация мелкодисперных частиц в воздухе Дели составила 261 микрограмм на кубометр, на на третьем — пакистанский Лахор.
Далее по списку следуют индийские города Колката и Мумбаи.
Москва заняла в этом рейтинге 42 место — в российской столица концентрация мелкодисперных частиц в воздухе составила 55 микрограмм на кубометр. Газета.Ru
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