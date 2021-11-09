0
0
71
НОВОСТИ

Названы города с самым загрязненным воздухом

16:12 09.11.2021 Источник: Газета.Ru

Столица Киргизии Бишкек оказалась городом с самым сильным загрязнением воздуха. Такие данные приводятся на сайте проекта World Air Quality.

Концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека по состоянию на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр, что в 10 раз выше международной нормы.

Следующим городом с самым сильным загрязнением оказался индийский Дели. Концентрация мелкодисперных частиц в воздухе Дели составила 261 микрограмм на кубометр, на на третьем — пакистанский Лахор.

Далее по списку следуют индийские города Колката и Мумбаи.

Москва заняла в этом рейтинге 42 место — в российской столица концентрация мелкодисперных частиц в воздухе составила 55 микрограмм на кубометр.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:40 09.11.2021
План по борьбе с антисемитизмом в пяти томах представили в Европе
0
38
16:32 09.11.2021
Бюджет на жилье для детей-сирот предлагают увеличить вдвое
0
57
16:00 09.11.2021
Рост заболеваемости ковидом среди взрослого населения от 18 до 49 лет остановился - Попова
0
122
15:32 09.11.2021
Польша стянула военную технику к границе - Госпогранкомитет Белоруссии
0
160
15:12 09.11.2021
Более 3 млн человек перевезут по программе субсидирования региональных полетов в 2022 г.
0
160
15:00 09.11.2021
Дума приняла в I чтении проект закона, снимающего запрет для губернаторов избираться более чем на два срока
0
188
14:48 09.11.2021
Сбер призвал тщательно обсудить ограничения на пользование рискованными финансовыми продуктами
0
187
14:32 09.11.2021
Действия США в Черном море проводятся с целью военного освоения территории Украины - МО РФ
0
250
14:22 09.11.2021
В Сбере сообщили, что не наблюдают ухудшения кредитной нагрузки на россиян
0
204
14:12 09.11.2021
Суд по требованию прокуратуры перевел ректора "Шанинки" Зуева с домашнего ареста в СИЗО
0
247

Возврат к списку