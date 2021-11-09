Названы города с самым загрязненным воздухом

16:12 Источник: Газета.Ru

Столица Киргизии Бишкек оказалась городом с самым сильным загрязнением воздуха. Такие данные приводятся на сайте проекта World Air Quality.

Концентрация мелкодисперных частиц PM2.5 в воздухе Бишкека по состоянию на 8 ноября составила 294 микрограмма на кубометр, что в 10 раз выше международной нормы.

Следующим городом с самым сильным загрязнением оказался индийский Дели. Концентрация мелкодисперных частиц в воздухе Дели составила 261 микрограмм на кубометр, на на третьем — пакистанский Лахор.

Далее по списку следуют индийские города Колката и Мумбаи.

Москва заняла в этом рейтинге 42 место — в российской столица концентрация мелкодисперных частиц в воздухе составила 55 микрограмм на кубометр. Газета.Ru