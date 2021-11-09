Вузы РФ вправе вводить QR-коды для посещения корпусов - Минобрнауки
17:00 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Университеты в России могут вводить QR-коды для вакцинированных от коронавируса студентов для посещения корпусов учебных заведений, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ во вторник.
"В рамках федерального закона об образовании вузы автономны в принятии решений по организации образовательного процесса и могут самостоятельно вводить меры, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в стенах своих учреждений", - говорится в комментарии министерства на соответствующий запрос.
В пресс-службе также отметили, что позиция Минобрнауки России относительно организации работы вузов с учетом эпидемической обстановки изложена в приказе от 2 ноября. Согласно документу, с 8 ноября 2021 года вузы и научные организации вправе продолжать проводить обучение в виде самостоятельной работы или в удаленном формате с применением дистанционных технологий.
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