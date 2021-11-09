В РФ наблюдается снижение заболеваемости ковидом среди подростков и детей - Попова
17:12 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заболеваемость ковидом среди детей и подростков в России снижается, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Наблюдаем безусловное снижение заболеваемости среди подростков и детей", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
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