В РФ наблюдается снижение заболеваемости ковидом среди подростков и детей - Попова

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом среди детей и подростков в России снижается, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Наблюдаем безусловное снижение заболеваемости среди подростков и детей", - сказала она на заседании президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.