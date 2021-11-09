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НОВОСТИ

«Зеленый день» - праздник Сбера, самый выгодный день в году

17:20 09.11.2021

12 ноября у Сбербанка день рождения, в этом году ему исполняется 180 лет со дня основания. Как отметил на пресс-конференции Президент, президент Правления Сбербанка Герман Греф, Сбер стремился сделать каждый свой день рождения незабываемым, а потому было принято решение считать 11 и 12 ноября «Зеленым днем», в который банк дарит подарки своим партнерам и клиентам.

«В эту пятницу Сбер отмечает свой день рождения.>< В этом году у нас особенная дата - 180 лет. Поэтому в «Зеленый день» мы запустим большую распродажу и объявим о выгодных предложениях на продукты банка и экосистемы. Кроме того, к «Зеленому дню» присоединятся десятки партнеров по всей стране. В прошлом году за два «Зеленых дня» было принято 44 тысячи заявок на кредитные карты и выдано 98 тысяч кредитов на сумму более 31 млрд рублей. Было продано также свыше 20 тысяч страховок онлайн. Это в несколько раз больше, чем в обычные дни. В этом году мы ожидаем, что «Зеленый день» пройдет еще успешнее», рассказал журналистам Герман Греф.

Подробности - на странице банка «Зеленый день».

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