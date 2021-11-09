Минобороны Китая направило военные силы для патрулирования Тайваньского пролива

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство обороны КНР направило во вторник военные силы для организации боевого патрулирования Тайваньского пролива. Как говорится в сообщении Восточной зоны боевого командования Народно- освободительной армии Китая, эта мера обусловлена "ошибочными действиями определенной страны".

"Восточное командование направит войска для организации совместного боевого патрулирования в направлении Тайваньского пролива, что позволит повысить боеспособность и потенциал совместных действий различных родов и видов войск", - говорится в документе.

"Тайвань является частью территории Китая. Эти операции направлены против ошибочных действий и заявлений определенной страны по тайваньскому вопросу и выступающих за независимость Тайваня сил", - говорится в заявлении.