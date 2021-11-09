ESG в целлюлозно-бумажной промышленности — Сбер выступил на форуме PAP-FOR

17:55

В рамках 16-й международной выставки и форума лесной, целлюлозно-бумажной, упаковочной и перерабатывающей промышленности PAP-FOR, генеральным партнером которых выступает Сбер, состоялось пленарное заседание «Целлюлозно-бумажная промышленность — лидер биоэкономики замкнутого цикла».

Участники мероприятия обсудили целый комплекс вопросов, в том числе касающихся законодательной базы, инвестиционных программ, развития целлюлознобумажной отрасли РФ, а также роль финансовых институтов в развитии отрасли. На сессии выступил Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка.

Со слов спикера, Сберу принадлежит 30% кредитного портфеля целлюлозно-бумажной промышленности, дважды увеличившегося за последние три года, тем не менее из-за кризиса на мировом рынке и пандемии COVID-19 впервые за пять лет инвестиции в ЦБП снижаются, а без роста капитала невозможен переход на современные технологии и качественное развитие.

Владимир Ситнов также рассказал о роли Сбера в развитии лесопромышленного комплекса и целлюлозно-бумажной промышленности, а также роли «зеленой» повестки, которой в последнее время Сбером уделяется особое внимание. Он также отметил развитие целой линейки инновационных продуктов в области ответственного финансирования, ИИ, телеметрии и автоматизации процессов внутри экосистемы банка.

«Эффективность и актуальность любой деятельности — производственной или финансовой — определяется не краткосрочным желанием заработать «в моменте», обойдя конкурентов, а долгосрочными целями по построению устойчивой бизнес–модели, отвечающей требованиям не сегодняшнего, а уже завтрашнего дня и качественной экономики. Это справедливо и для целлюлознобумажной промышленности, в которой нужно перестраивать производственные и логистические процессы, следуя при этом экологическим требованиям. Это справедливо и для Сбера. Именно поэтому, мы выступаем за поддержание ESG-трансформации клиентов и готовы предоставлять таким компаниям льготные условия финансирования, понимая, что это вклад в будущее отрасли и страны», сообщил Владимир Ситнов.