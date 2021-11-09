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Лукашенко не исключает провокации на белорусско-польской границе

18:27 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Лукашенко опасается, что вызванное миграционным кризисом обострение на границе с Польшей может войти в острую фазу.

"Я боюсь, чтобы это противостояние на границе из-за мигрантов не привело к какой-то острой фазе. Это же почва для провокаций. Любую провокацию можно совершить. Я уже своих военных предупреждаю: аккуратно, ребята, смотрите", - сказал Лукашенко во вторник в интервью главному редактору российского журнала "Национальная оборона", военному эксперту Игорю Коротченко, фрагмент которого приводит агентство БелТА.

Президент обратил внимание на действия силовиков - представителей ЕС в отношении мигрантов. "Мы не стреляем поверх голов, как делают они. Наши вертолеты над ними не летают. Что такое на высоте 20-30 метров пролетел вертолет - там сдувает этих детей, людей. Их запугивают просто", - сказал Лукашенко.

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