Мы имеем дело с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны - Генсек ООН

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мир столкнулся с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны, неравенство порождает нестабильность. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая во вторник на заседании Совета Безопасности.

По словам Гутерриша, последствия пандемии коронавируса привели к тому, что еще более 120 млн человек оказались в нищете. "Голод преследует миллионы людей в мире. Мы имеем дело с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны, - отметил генсек ООН. - Миллиардам не хватает систем социальной защиты. Люди в богатейших странах получают третью дозу вакцины от коронавируса, когда как только 5% населения Африки полностью вакцинировано".