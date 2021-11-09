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НОВОСТИ

В столице Грузии проходит митинг в поддержку Саакашвили

19:00 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее сторонники проводят митинг в Тбилиси у здания парламента с требованием доставить экс- президента Грузии Михаила Саакашвили в гражданскую клинику, а затем освободить. Кадры митинга в прямом эфире во вторник транслирует грузинский телеканал "Мтавари архи".

Собравшиеся у парламента ждут выступления председателя "Национального движения" Ники Мелии, который планирует озвучить план их действий. Ситуация у парламента спокойная. Автомобильное движение по проспекту Руставели, на котором расположен законодательный орган, открыто. Мобилизация правоохранителей наблюдается во внутреннем дворе парламента. Туда стянуты сотрудники департамента по особым заданиям МВД.

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