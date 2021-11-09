Польша требует, чтобы Белоруссия отправила мигрантов по домам

19:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Наплыв мигрантов в Белоруссию организовали белорусские власти, и теперь они должны нести ответственность за их возвращение в свои страны. Об этом заявил во вторник премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).

По его утверждению, белорусские власти намеренно стянули в свою страну тысячи мигрантов, заставив их массово отправиться на границу ЕС. Как считает премьер, "Лукашенко несет ответственность за то, чтобы они вернулись в свои страны".