Власти Польши подсчитали, сколько мигрантов находится на территории Белоруссии

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов приняли участие в попытке прорвать польскую границу в понедельник, а сейчас у границы Белоруссии остаются от 2 до 4 тыс. мигрантов. Об этом заявил во вторник глава МВД Польши Мариуш Каминьский, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).

"Около 1,5 тыс. человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства, - сказал он. - Эти попытки оказались безрезультатными".

По словам министра, сейчас у границы находятся от 2 до 4 тыс. мигрантов, а всего их на территории Белоруссии 15 тыс.