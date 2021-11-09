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Власти Польши подсчитали, сколько мигрантов находится на территории Белоруссии

19:25 09.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,5 тыс. нелегальных мигрантов приняли участие в попытке прорвать польскую границу в понедельник, а сейчас у границы Белоруссии остаются от 2 до 4 тыс. мигрантов. Об этом заявил во вторник глава МВД Польши Мариуш Каминьский, выступая на посвященном ситуации на польско-белорусской границе внеочередном заседании Сейма (нижней палаты парламента).

"Около 1,5 тыс. человек пытались вчера силовым путем преодолеть границу польского государства, - сказал он. - Эти попытки оказались безрезультатными".

По словам министра, сейчас у границы находятся от 2 до 4 тыс. мигрантов, а всего их на территории Белоруссии 15 тыс.

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