Против телеканала ТНТ возбудили дело из-за поцелуя

19:29

Из официального заявления: «Уполномоченным должностным отдела МВД России по Тверскому району города Москвы возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

Выпуск шоу «Игра» с поцелуем двух мужчин был показан на ТНТ 3 октября. Во время программы комик Денис Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки» Александра Панекина, который играл жениха.





После выхода выпуска в эфир депутаты Госдумы сообщили о намерении обратиться в прокуратуру. В частности, депутат Михаил Романов заявил, что эпизод с поцелуем двух мужчин пропагандирует нетрадиционные ценности, чем нарушает норму российского законодательства. По его мнению, эта сцена «позиционирует чужую культуру и подрывает национальные и конституционные основы».





Вера Цветкова

