«Салют, закажи такси»: виртуальные ассистенты Салют научились вызывать такси благодаря интеграции с Ситимобил
22:21 09.11.2021
|Иллюстрация с сайта sber.ru
Для того, чтобы вызвать такси, больше не нужно тратить время на ручной ввод адреса – необходимо просто открыть приложение и сообщить ассистентам нужную локацию, например: «Салют, закажи такси на Красную площадь». Пользователи могут сохранять избранные адреса, поэтому достаточно сказать: «Вызови такси на работу» или «Такси домой», и сразу отобразятся маршрут и стоимость поездки. Пользователь также сможет указать голосом промежуточную остановку на маршруте.
Заказать такси с помощью ассистентов Салют пользователи могут во всех городах присутствия Ситимобил. В приложении доступны все тарифы сервиса, а также возможность выбрать дополнительные опции к поездке: например, детское кресло, перевозку питомца, поездку по выделенной полосе и даже перевозку лыж и сноубордов.
Возможность заказа такси с помощью виртуальных ассистентов Салют в ближайшее время будет также реализована на умных устройствах Sber – в частности, смарт-дисплее SberPortal и умной ТВ-приставке SberBox. Кроме того, будет расширено число способов оплаты – к оплате банковской картой и наличными добавится возможность списать бонусы Сбер Спасибо.
«Интеграция с Ситимобил – очередной шаг в развитии виртуальных ассистентов Салют как связующего звена экосистемы Сбера, – рассказал старший вице-президент по новым цифровым поверхностям Сбербанка, CEO SberDevices Константин Круглов. – С их помощью уже можно заказывать продукты в Самокате и СберМаркете, готовую еду в Delivery Club, смотреть фильмы и сериалы на Okko, узнать о пробках на дорогах с 2ГИС и многое другое. Мы работаем над тем, чтобы абсолютно любой запрос пользователей, связанный с сервисами экосистемы Сбера, мог быть решен на всех поверхностях, где живут ассистенты Салют – причем максимально удобным способом, будь то голос, тап или даже жест».
«Ситимобил развивает платформу городской мобильности, чтобы сделать ежедневные поездки пользователей максимально доступными, – отметил генеральный директор Ситимобил Виталий Бедарев. – Мы хотим, чтобы пользователь мог заказать такси с помощью тех устройств и технологий, которые для него удобнее прямо сейчас. Именно поэтому интеграция с виртуальными ассистентами Салют и продуктами Сбера – это важный шаг к тому, чтобы сделать заказ такси еще более комфортным и технологичным».
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