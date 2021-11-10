0
0
135
НОВОСТИ

Макрон: Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС

23:00 09.11.2021 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил во вторник, что его страна впервые за много лет будет строить АЭС, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей.

"Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС. Также мы будем продолжать работу над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.

По словам Макрона, такие меры помогут Франции "получить энергетическую независимость и обеспечить достаточно электроэнергии".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

22:21 09.11.2021
«Салют, закажи такси»: виртуальные ассистенты Салют научились вызывать такси благодаря интеграции с Ситимобил
0
183
22:02 09.11.2021
Шойгу анонсировал создание в России новой системы ПВО С-550
0
229
21:20 09.11.2021
Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Париже
0
256
20:10 09.11.2021
США продлили санкции против Ирана, введенные в 1979 году
0
298
19:29 09.11.2021
Против телеканала ТНТ возбудили дело из-за поцелуя
0
337
19:25 09.11.2021
Власти Польши подсчитали, сколько мигрантов находится на территории Белоруссии
0
362
19:10 09.11.2021
Польша требует, чтобы Белоруссия отправила мигрантов по домам
0
378
19:00 09.11.2021
В столице Грузии проходит митинг в поддержку Саакашвили
0
357
18:45 09.11.2021
Мы имеем дело с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны - Генсек ООН
0
389
18:40 09.11.2021
Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
0
344

Возврат к списку