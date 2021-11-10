Макрон: Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС

23:00 Источник: Интерфакс

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил во вторник, что его страна впервые за много лет будет строить АЭС, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей.

"Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС. Также мы будем продолжать работу над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.

По словам Макрона, такие меры помогут Франции "получить энергетическую независимость и обеспечить достаточно электроэнергии".