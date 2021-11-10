Макрон: Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС
23:00 09.11.2021 Источник: Интерфакс
"Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС. Также мы будем продолжать работу над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.
По словам Макрона, такие меры помогут Франции "получить энергетическую независимость и обеспечить достаточно электроэнергии".
НОВОСТИ
- 22:21 09.11.2021
- «Салют, закажи такси»: виртуальные ассистенты Салют научились вызывать такси благодаря интеграции с Ситимобил
- 22:02 09.11.2021
- Шойгу анонсировал создание в России новой системы ПВО С-550
- 21:20 09.11.2021
- Главы МИД и Минобороны России и Франции встретятся в Париже
- 20:10 09.11.2021
- США продлили санкции против Ирана, введенные в 1979 году
- 19:29 09.11.2021
- Против телеканала ТНТ возбудили дело из-за поцелуя
- 19:25 09.11.2021
- Власти Польши подсчитали, сколько мигрантов находится на территории Белоруссии
- 19:10 09.11.2021
- Польша требует, чтобы Белоруссия отправила мигрантов по домам
- 19:00 09.11.2021
- В столице Грузии проходит митинг в поддержку Саакашвили
- 18:45 09.11.2021
- Мы имеем дело с глубочайшей рецессией со времен Второй Мировой войны - Генсек ООН
- 18:40 09.11.2021
- Литва ввела режим ЧП на границе с Белоруссией
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать