«Роснефть» получила 60 предложений о сотрудничестве от иностранных поставщиков и подрядчиков по проекту «Восток Ойл»

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Роуд-шоу масштабного проекта «Восток Ойл» компании «Роснефть» для зарубежных поставщиков и подрядчиков завершено. Представители российского нефтяного мейджора провели 16 встреч с крупными поставщиками работ и услуг и инжиниринговыми компаниями из 15 стран Европы, Азии и Ближнего Востока, которые заинтересованы в участии в проекте. В процессе смогли принять участие более 760 человек из 360 иностранных организаций, а «Роснефть» получила около 60 предложений о сотрудничестве. На роуд-шоу топ-менеджеры «Роснефти» представили проект «Восток Ойл», в том числе рассказали о таких аспектах как вопросы промышленной безопасности, охрана труда и окружающей среды, углеродный менеджмент и устойчивее развитие, а также о том, как будет идти обеспечение объектов материально-техническими ресурсами.

«Восток Ойл» – перспективный проект «Роснефти», который привлекает к себе внимание инвесторов невысокими удельными затратами на добычу, а также низким углеродным следом, уровень которого на 75% меньше, чем у других новых крупных нефтяных проектов в мире. С учетом роста спроса на углеводороды, связанного с восстановлением мировой экономки, «Восток Ойл» с ресурсной базой более 6 млрд тонн премиальной малосернистой нефти, становится особенно востребованным. Для энергоснабжения «Восток Ойл» планируется использовать в основном попутный нефтяной газ, а также ветрогенерацию.

Напомним, «Восток Ойл» включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Лодочное месторождения, а также новые, уникальные по запасам перспективные месторождения: Пайяхское и Западно-Иркинское. Предполагается, что к 2030 году добыча нефти на «Восток Ойл» составит порядка 100 млн тонн. Эту нефть можно направлять сразу в двух направлениях – на европейские и азиатские рынки, используя развивающийся сейчас Северный морской путь.