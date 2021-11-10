Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши
09:00 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две большие группы нелегальных мигрантов смогли проникнуть на территорию Польши. Об этом сообщило в ночь на среду Польское радио в городе Белосток, расположенном на востоке республики.
Пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович проинформировала радиостанцию, что в обоих случаях дело дошло до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения.
По имеющимся данным погранохраны, штурм был предпринят в районе местностей Бяловежа и Крынки. Группы насчитывают несколько десятков человек. Некоторых из них удалось вернуть на белорусскую сторону, остальные разыскиваются.
В районе лагеря мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице, где находятся несколько сотен беженцев, согласно информации радиостанции, ситуация спокойная. "По данным польских служб, сегодня мигранты получали питание от белорусов. У иностранцев есть палатки, спальные мешки, а вечером они разжигают костры, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы", - говорится в сообщении.
Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 тысяч до 4 тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.
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