Вакцинация против коронавируса должна стать обязательной - Гинцбург

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что вакцина против коронавирусной инфекции должна быть включена в национальный календарь прививок, а вакцинацию нужно сделать обязательной.

По мнению эксперта, пандемия кончится, когда 70-75% населения Земли будут вакцинированы. "Для этого, безусловно, данный препарат должен быть введен в национальный календарь прививок. А вакцинация должна быть обязательной", - сказал Гинцбург в интервью "Российской газете", опубликованном в среду.

Также он заявил, что избежать новой пандемии можно, если "детишек приучать к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям", чтобы "в обществе быть нормально воспринятым и быть полноценным гражданином того общества, в котором живешь".

"Потому что если ты будешь невакцинированным, то ты наносишь вред не только себе, но и своим близким, всем окружающим. Невакцинированным так же нехорошо быть, как, допустим, извините, плеваться или что-нибудь еще... Или ходить с грязными руками", - добавил директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи.