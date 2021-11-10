Высадка астронавтов на Луну в 2024 г. является технически невыполнимой - глава НАСА

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высадка американских астронавтов на Луну в 2024 году, как это планировалось предыдущей администрацией республиканца Дональда Трампа, является невыполнимой с технической точки зрения. Это признал во вторник на брифинге для журналистов руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) Билл Нельсон.

"Цель администрации Трампа высадить людей [на Луну] в 2024 году не имела под собой оснований с точки зрения технической выполнимости", - заявил он.

Нельсон сообщил, что НАСА теперь приняло решение передвинуть сроки реализации лунной программы "Артемида", состоящей из нескольких этапов. Так, полет корабля Orion ("Орион") с экипажем на борту вокруг Луны теперь стоит ожидать "не позднее мая 2024 года". Изначально этот этап планировали осуществить в 2023 году. Задержка, по словам директора американского космического ведомства, была вызвана в том числе пандемией коронавируса, а также судебным разбирательством, в ходе которого принадлежащая Джеффу Безосу компания Blue Origin ("Блю ориджин") оспаривала контракт на разработку лунного посадочного модуля, который был выдан компании SpaceX ("Спейс-экс") предпринимателя Илона Маска.

"Мы потеряли почти семь месяцев в судебных разбирательствах. Это, вероятно, отсрочило первый [запланированный этап] высадки людей [на Луну в рамках лунной программы "Артемида"] как минимум до 2025 года", - подчеркнул Нельсон. Он также сообщил, что теперь непосредственно перед высадкой астронавтов на поверхность Луны планируется совершить посадку модуля без экипажа. "Однако этой пилотируемой высадке будет предшествовать непилотируемая посадка на Луне на каком-то этапе перед высадкой людей", - пояснил директор НАСА.

"Эти изменения не повлияют на дальнейший график миссии "Артемида" и планы деятельности на поверхности Луны, в том числе на создание [окололунной станции] Gateway ("Гейтуэй") и деятельность на лунной поверхности в конце 2020-х годов", - добавил при этом Нельсон.