В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых и горожан с хроническими болезнями
09:32 10.11.2021 Источник: Эхо Москвы
Петербургский Роспотребнадзор ввёл обязательную вакцинацию для пожилых и горожан с хроническими болезнями. Постановление подписала главный санитарный врач города Наталья Башкетова.
Новый документ распространяет на большие группы петербуржцев требования о вакцинации, которые раньше выдвигали только к работникам некоторых сфер. Теперь прививку от КОВИД-19 должны будут сделать сотрудники организаций промышленного и перерабатывающего производства, строительства, транспорта, студенты и слушатели училищ и вузов, которым нужно проходит практику вне учебных заведений, а также все горожане старше 60 лет, и пациенты с хроническими болезнями. Первый компонент вакцины они должны получить до 15 декабря, а второй — до 15 января. Ранее гостиницам, заведениям общепита, музеям и некоторым другим организациям разрешили отстранять от работы непривитых сотрудников, которые не переболели КОВИД-19 или не получили медотвод от вакцинации. Что будет грозить пенсионерам, которые откажутся от укола, пока не сообщают.
Петербургские медики зафиксировали рост числа желающих привиться после объявления Смольного о введении куар-кодов, однако затем количество записей на получение вакцины снова начало снижаться. Эхо Москвы
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