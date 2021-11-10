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Путин одобрил действия Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис на границе ЕС - The Telegraph

10:00 10.11.2021 Источник: Газета.Ru

Владимир Путин одобрил действия Александра Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис на границе ЕС, пишет британское издание The Telegraph.

По мнению экспертов издания, российский лидер постоянно использует так называемые «гибридные войны» для противостояния с западными странами. Путин прекрасно понимает, на какие рычаги нужно надавить, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе, полагают авторы статьи.

«Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость», — говорится в материале.

Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, в частности, жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям.  Газета.Ru

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