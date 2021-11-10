Путин одобрил действия Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис на границе ЕС - The Telegraph
10:00 10.11.2021 Источник: Газета.Ru
Владимир Путин одобрил действия Александра Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис на границе ЕС, пишет британское издание The Telegraph.
По мнению экспертов издания, российский лидер постоянно использует так называемые «гибридные войны» для противостояния с западными странами. Путин прекрасно понимает, на какие рычаги нужно надавить, чтобы дестабилизировать обстановку в Европе, полагают авторы статьи.
«Вместо того чтобы нападать на врагов напрямую, Путин использует мигрантов из Ирака, которые через Белоруссию направляются в богатые страны ЕС, такие как Германия. Использовать тысячи отчаявшихся мигрантов, чтобы вбить клин между странами ЕС, — это новая низость», — говорится в материале.
Ранее президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с нелегальными мигрантами на белорусско-польской границе, в частности, жесткие действия властей Польши по отношению к мирным людям. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:05 10.11.2021
- Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года - СМИ
- 11:00 10.11.2021
- Нынешняя волна коронавируса в РФ распространяется быстрее предыдущих - Мурашко
- 10:32 10.11.2021
- В РФ может появиться новый свод правил орфографии и пунктуации русского языка
- 10:28 10.11.2021
- Более 13 тыс предпринимателей воспользовались городской субсидией на онлайн-рекламу — Сергунина
- 10:20 10.11.2021
- Все проникшие на территорию Польши нелегальные мигранты задержаны - глава Минобороны
- 10:05 10.11.2021
- Противники талибов начинают в Афганистане партизанскую войну
- 09:32 10.11.2021
- В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых и горожан с хроническими болезнями
- 09:20 10.11.2021
- Высадка астронавтов на Луну в 2024 г. является технически невыполнимой - глава НАСА
- 09:05 10.11.2021
- Вакцинация против коронавируса должна стать обязательной - Гинцбург
- 09:00 10.11.2021
- Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать