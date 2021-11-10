Все проникшие на территорию Польши нелегальные мигранты задержаны - глава Минобороны
10:20 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все мигранты из числа проникших на территорию Польши во вторник вечером задержаны. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.
"Это была неспокойная ночь", - сказал он, сообщив, что было много попыток прорыва границы. "Все те, кто проник, были задержаны", - указал Блащак.
По его словам, польским силовым структурам приходится иметь дело с несколькими группами, которые одновременно атакуют границу в разных местах.
По данным погранохраны, штурм границы был предпринят в районе населенных пунктов Бяловежа и Крынки. Группы насчитывали несколько десятков человек. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать. Пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович проинформировала, что в обоих случаях дело дошло до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения.
Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.
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