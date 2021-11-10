0
0
129
НОВОСТИ

Все проникшие на территорию Польши нелегальные мигранты задержаны - глава Минобороны

10:20 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все мигранты из числа проникших на территорию Польши во вторник вечером задержаны. Об этом заявил в среду в эфире Польского радио министр обороны республики Мариуш Блащак.

"Это была неспокойная ночь", - сказал он, сообщив, что было много попыток прорыва границы. "Все те, кто проник, были задержаны", - указал Блащак.

По его словам, польским силовым структурам приходится иметь дело с несколькими группами, которые одновременно атакуют границу в разных местах.

По данным погранохраны, штурм границы был предпринят в районе населенных пунктов Бяловежа и Крынки. Группы насчитывали несколько десятков человек. Некоторых из них удалось сразу вернуть на белорусскую сторону, остальных пришлось разыскивать. Пресс-секретарь подляского отделения пограничной охраны Польши Катажина Зданович проинформировала, что в обоих случаях дело дошло до силового вторжения с разрушением установленного на границе ограждения.

Согласно оценкам пограничной охраны Польши, с понедельника в непосредственной близости от польской границы находятся от 2 до 4 тысяч человек, которые стремятся попасть на территорию Евросоюза.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 10.11.2021
Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года - СМИ
0
32
11:00 10.11.2021
Нынешняя волна коронавируса в РФ распространяется быстрее предыдущих - Мурашко
0
45
10:32 10.11.2021
В РФ может появиться новый свод правил орфографии и пунктуации русского языка
0
96
10:28 10.11.2021
Более 13 тыс предпринимателей воспользовались городской субсидией на онлайн-рекламу — Сергунина
0
99
10:05 10.11.2021
Противники талибов начинают в Афганистане партизанскую войну
0
158
10:00 10.11.2021
Путин одобрил действия Лукашенко, спровоцировавшего миграционный кризис на границе ЕС - The Telegraph
0
180
09:32 10.11.2021
В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых и горожан с хроническими болезнями
0
186
09:20 10.11.2021
Высадка астронавтов на Луну в 2024 г. является технически невыполнимой - глава НАСА
0
219
09:05 10.11.2021
Вакцинация против коронавируса должна стать обязательной - Гинцбург
0
225
09:00 10.11.2021
Двум большим группам нелегальных мигрантов удалось прорваться на территорию Польши
0
235

Возврат к списку