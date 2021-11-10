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НОВОСТИ

В РФ может появиться новый свод правил орфографии и пунктуации русского языка

10:32 10.11.2021 Источник: Ведомости

Минпросвещения РФ разработало проект постановления об утверждении свода правил русской орфографии и пунктуации, отвечающих современному состоянию русского языка. 

В пояснительной записке отмечается, что необходимо создать единый полный справочник, который бы обеспечивал эффективную письменную коммуникацию и содержал теоретическое обоснование принимаемых решений. В частности, в своде приводятся правила употребления гласных и согласных букв, прописных и строчных букв, правописания частей речи, слитного и раздельного написания частицы «не», переноса и т. д.

Авторы проекта подчеркивают, что его утверждение не потребует дополнительных расходов из госбюджета. Свод правил планируется доработать к концу нынешнего года.  Ведомости

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