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НОВОСТИ

Более 13 тыс предпринимателей воспользовались городской субсидией на онлайн-рекламу — Сергунина

10:28 10.11.2021

В рамках совместной программы правительства Москвы и компании «Яндекс», стартовавшей весной 2021 года и завершившейся в конце октября, свыше 13 тыс. представителей московского малого бизнеса смогли размещать онлайн-рекламу в сервисах IТ-гиганта за 10% от ее стоимости. Об этом сообщила заместитель столичного мэра Наталья Сергунина.

Она сообщила, что принятые меры были призваны поддержать столичный малый бизнес в связи с эпидемиологической ситуацией, связанной с пандемией коронавирусной инфекции: «Всего субсидии по ней получили больше 13 тыс. московских предпринимателей. В топ-10 категорий малого бизнеса по количеству поданных заявок вошли кафе, гостиницы, интернет-магазины, салоны красоты и стоматологические клиники».

По ее словам услуга была доступна зарегистрированным в Москве предпринимателям или ИП, имеющим свой магазин или точку самовывоза.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, в свою очередь уточнил, что представители малого бизнеса прошли бесплатный обучающий курс по интернет-продвижению, и в течение двух месяцев размещали рекламу своего предприятия со скидкой 90%.

Руководитель сервисов «Яндекса» для малого бизнеса Роман Чернин подчеркнул важность интернета как инструмента привлечения широкого круга клиентов для любого предпринимателя: «Партнерства позволяют нам предоставлять рабочие инструменты онлайн-продвижения максимально широкому кругу представителей малого бизнеса».

Список мер поддержки, действующих в столице, опубликован на специальном сайте для столичных предпринимателей cashback.moscow.business.

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