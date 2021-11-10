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Нынешняя волна коронавируса в РФ распространяется быстрее предыдущих - Мурашко

11:00 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Волна коронавируса, которая отмечается сейчас в РФ, распространяется быстрее предыдущих, причем фаза осложнения болезни также происходит быстрее, чем во время распространения уханьского штамма. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Последняя волна распространяется значимо быстрее среди населения. Фаза осложнения также развивается значительно быстрее, чем при распространении уханьского штамма, поэтому система оказания медпомощи претерпела определенные изменения", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

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