Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года - СМИ
11:05 10.11.2021 Источник: Коммерсант.ru
Детали возможной встречи еще не согласованы.
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