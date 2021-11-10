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НОВОСТИ

Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года - СМИ

11:05 10.11.2021 Источник: Коммерсант.ru

Как стало известно “Ъ”, президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден могут до конца этого года провести беседу в формате видео-конференц-связи, а затем, в начале следующего — и личную встречу. Повестка переговоров намечается обширная. Среди прочего лидерам предстоит обсудить, как реализуются договоренности, достигнутые ими на июньском саммите в Женеве.

Детали возможной встречи еще не согласованы.

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