Первую прививку от ковида сделали уже 53% взрослого населения РФ
11:20 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 62 миллионов человек, это 53% взрослого населения РФ. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек, это 53%, но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется, в том числе и ревакцинация, для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
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