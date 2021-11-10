Первую прививку от ковида сделали уже 53% взрослого населения РФ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первым компонентом вакцины от коронавируса привито более 62 миллионов человек, это 53% взрослого населения РФ. Об этом в среду сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек, это 53%, но нужно помнить о том, что в связи с распространением нового штамма требуется, в том числе и ревакцинация, для того, чтобы обеспечить высокий уровень антител", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.