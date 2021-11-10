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НОВОСТИ

В России зафиксировали 1 239 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию

12:00 10.11.2021

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 38 058, до 8 911 713. Это минимум с 27 октября, следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, распространенных в среду. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,43%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 34 565, до 7 654 161. Это максимум за пандемию. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 85,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 1 239 против 1 211 днем ранее, до 250 454. В абсолютном выражении прирост стал самым высоким с начала пандемии, предыдущий максимум был зарегистрирован во вторник. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,81%, следует из данных штаба.

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