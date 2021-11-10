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Экспорт газа в Европу с начала года вырос на 15%

12:05 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортные поставки газа в Европу с начала 2021 года выросли на 15% по сравнению с уровнем 2020 года, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"С начала года поставки газа в Европу на 15% превышают [уровень] 2020 года", - сказал он.

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