Экспорт газа в Европу с начала года вырос на 15%

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспортные поставки газа в Европу с начала 2021 года выросли на 15% по сравнению с уровнем 2020 года, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

"С начала года поставки газа в Европу на 15% превышают [уровень] 2020 года", - сказал он.