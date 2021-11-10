В Москве выявили 3 927 случаев заражения коронавирусом за сутки
12:20 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 927 против 5 287 днем ранее, до 1 875 820. Это минимум с 6 октября, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, распространенные в среду.
В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 98 против 95 днем ранее. Всего в городе умерли 32 305 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.
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