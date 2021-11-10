0
0
35
НОВОСТИ

В Москве выявили 3 927 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 3 927 против 5 287 днем ранее, до 1 875 820. Это минимум с 6 октября, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, распространенные в среду.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,21%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 98 против 95 днем ранее. Всего в городе умерли 32 305 человек (1,72% всех заразившихся), следует из сообщения штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 10.11.2021
Житель Ялты арестован за шпионаж в пользу СБУ
0
43
12:05 10.11.2021
Экспорт газа в Европу с начала года вырос на 15%
0
96
12:00 10.11.2021
В России зафиксировали 1 239 смертей из-за коронавируса за сутки, это максимум за пандемию
0
97
11:32 10.11.2021
Штраф за несвоевременную замену паспорта можно будет оплатить со скидкой - сенатор
0
151
11:20 10.11.2021
Первую прививку от ковида сделали уже 53% взрослого населения РФ
0
159
11:05 10.11.2021
Путин и Байден могут встретиться в начале следующего года - СМИ
0
185
11:00 10.11.2021
Нынешняя волна коронавируса в РФ распространяется быстрее предыдущих - Мурашко
0
174
10:32 10.11.2021
В РФ может появиться новый свод правил орфографии и пунктуации русского языка
0
203
10:28 10.11.2021
Более 13 тыс предпринимателей воспользовались городской субсидией на онлайн-рекламу — Сергунина
0
203
10:20 10.11.2021
Все проникшие на территорию Польши нелегальные мигранты задержаны - глава Минобороны
0
261

Возврат к списку