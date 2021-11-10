Житель Ялты арестован за шпионаж в пользу СБУ

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ялты за шпионаж в пользу Службы безопасности Украины, он арестован. Об этом ТАСС сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Федеральной службой безопасности пресечена шпионская деятельность российского гражданина в интересах Службы безопасности Украины. Ялтинским городским судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ЦОС.

Как сообщили в ФСБ, "установлено, что житель Ялты в период с 2017 по 2018 год по заданию украинской спецслужбы осуществлял сбор и передачу сведений, составляющих государственную тайну, в том числе о сотрудниках органов федеральной службы безопасности". В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России ("Государственная измена в форме шпионажа").