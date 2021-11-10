Саакашвили не доставят в суд из-за опасений беспорядков и ухудшения его здоровья - Минюст

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специальная пенитенциарная служба Минюста Грузии не доставит экс-президента Михаила Саакашвили в суд, где в среду должно быть рассмотрено дело о жестком разгоне митинга оппозиции 7 ноября 2007 года, из- за информации, согласно которой его сторонники планируют устроить беспорядки во время этапирования, а также опасений ухудшения здоровья голодающего бывшего лидера. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Служба Госбезопасности публично заявила, что им стало известно, что планировалась блокировка дорог во время этапирования М. Саакашвили. <...> Указанные действия могли произойти и во время его этапирования в зал суда. Вместе с тем обвиняемый/осужденный М. Саакашвили прекратил лечение, и его перевод на судебный процесс и присутствие представляют дополнительный риск для его здоровья. С учетом всего этого Специальная пенитенциарная служба лишена возможности представить обвиняемого/осужденного М. Саакашвили в суд", - сказано в сообщении.