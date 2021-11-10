У Молдавии пока нет ресурсов для покрытия исторического долга за газ - "Молдовагаз"

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

У Кишинева пока нет ресурсов для покрытия исторического долга за газ. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Кишиневе глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.

"У Молдавии пока нет ресурсов для покрытия исторического долга за газ", - сказал Чебан, отметив, что в новый тариф на газ для республики не включены исторические долги. Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил, что в настоящее время долг Молдавии перед компанией составляет 433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей общая сумма задолженности достигает 709 млн долларов.