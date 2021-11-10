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Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц не стремится "к особенным отношениям" с РФ - Bild

13:20 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возможный будущий канцлер ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц не будет стремиться к особенным отношениям с Москвой. Об этом говорится в опубликованной в среду в газете "Бильд" аналитической статье, посвященной политику.

По данным "Бильд", "Шольц не будет поддерживать особенных отношений" с Россией, в отличие от другого социал- демократа Герхарда Шредера, который находился на посту канцлера с 1998 по 2005 год, пишут авторы статьи, не развивая подробно эту мысль.

В материале также указывается, с одной стороны, на условную близость некоторых представителей СДПГ к РФ, к примеру премьера земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэлы Швезиг, которая на протяжении долгого времени поддерживала реализацию "Северного потока - 2". С другой стороны, авторы указывают на критический настрой по отношению к Москве потенциальных партнеров Шольца по будущему правительству - "зеленых" и либералов.

Коалиционные переговоры между социал-демократами, "зелеными" и либералами о формировании нового правительства ФРГ начались 21 октября. Для обсуждения различных тем три партии создали 22 рабочие группы. Целью переговоров является формирование будущего правительства до 10 декабря. Если они завершатся успешно, то Шольц станет новым канцлером.

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