Врачи-"антиваксеры" могут быть привлечены к уголовной ответственности - Мурашко
13:32 10.11.2021 Источник: Интерфакс
Врачи, выступающие против вакцинации от коронавируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - сказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровью.
Он добавил, что не призывает "к каким-то резким движениям, но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми, на мой взгляд это крайне некорректное поведение".
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