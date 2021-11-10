Врачи-"антиваксеры" могут быть привлечены к уголовной ответственности - Мурашко

13:32 Источник: Интерфакс

Врачи, выступающие против вакцинации от коронавируса, могут быть привлечены к уголовной ответственности, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Есть несколько путей, в том числе и в уголовном законодательстве есть статьи, которые могут быть применены к тем, кто (...) сам создает угрозу. Не надо быть сегодня пророком, мы же видим, когда медицинские работники-"антиваксеры" заболели", - сказал Мурашко на комитете Госдумы по охране здоровью.

Он добавил, что не призывает "к каким-то резким движениям, но мы понимаем, что медики должны быть в этой ситуации как раз более продвинутыми, на мой взгляд это крайне некорректное поведение".