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Сведения о новых видео с пытками в колониях будут рассматриваться, проверки идут - Песков

14:00 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информация о новых видео с пытками в колониях будет рассматриваться, проверки идут, пока рано говорить об их результатах. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано говорить о результатах проверок, они совсем недавно начались. Проверки идут, система отреагировала. Новая информация, безусловно, будет также рассматриваться", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

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