Выгодные предложения Сбера в рамках акции «Зеленый день»

13:30

11 и 12 ноября проходит традиционный Зелёный день Сбера, который в этом году приурочен к 180 - летию банка. Акция «Зеленый день» предоставляет клиентам возможность получить от экосистемы Сбера спецпредложения и скидки, а также выгодные условия по кредитам, которые предлагает сам Сбер.

В рамках Зеленого дня СберБанк повышает доходность по вкладам, базовой и максимальной ставкам в «СберВклад Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+». Размещение вклада с максимальной ставкой в 6,99% (открыть можно с 11 по 14 ноября) сроком на три года с учетом капитализации обеспечит доходность в 7,75%.

Как отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «В рамках акции «Зелёный день» мы повышаем ставки по нашему новому вкладу «СберВклад Прайм». Это действительно самый выгодный день для вкладчиков за 4 года. Будем рады видеть, как наших постоянных, так и новых клиентов в дни акции».

Также Сбер в Зеленый день снижает ставки по кредитам на 5%. Заявки на потребительский кредит, поданные с 11 по 12 ноября будут одобрены на срок от 13 месяцев для клиентов с действующей годовой подпиской СберПрайм+. Ставка 5% будет действовать первые три месяца, затем будет установлена действующая базовая ставка, действительная на момент оформления заявки.

На период акции снижены базовые ставки:

Минимальная ставка для кредитов до 12 месяцев (включительно) снижена с 9,9% до 8,9%;

Минимальная ставка для кредитов от 13 месяцев (включительно) снижена с 11,9% до 10,9%.

«Акция «Зелёный день» — самая важная акция в году и потому мы стараемся дать нашим клиентам лучшие предложения. Потребительский кредит под 5% — такое может быть только у нас в Зелёный день Сбера. Оформление потребительского кредита, как правило, связано с важными событиями, которые требуют дополнительных затрат – отпуск, ремонт, дорогостоящие покупки. И мы понимаем, как важно снизить финансовую нагрузку в первое время после покупки. Поэтому мы решили снизить процентную ставку на этот период, чтобы клиенты могли более комфортно пользоваться нашими продуктами», — сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.

О всех скидках и акциях Зелёного дня можно будет узнать 11 и 12 ноября на сайте.