Большая пресс-конференция Путина планируется в очном формате - Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая ежегодная пресс- конференция президента России Владимира Путина пока планируется в очном формате, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Мы исходим [из того], готовимся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента [будет] в очном формате", - сказал представитель Кремля. Однако он не стал называть возможной даты проведения этого мероприятия, пообещав проинформировать об этом позже.