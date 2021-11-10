Большая пресс-конференция Путина планируется в очном формате - Песков
14:12 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Большая ежегодная пресс- конференция президента России Владимира Путина пока планируется в очном формате, сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Мы исходим [из того], готовимся к тому, что ежегодная пресс-конференция президента [будет] в очном формате", - сказал представитель Кремля. Однако он не стал называть возможной даты проведения этого мероприятия, пообещав проинформировать об этом позже.
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