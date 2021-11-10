Два российских Ту-22М3 пролетели над Белоруссией в рамках проверки системы ПВО
14:32 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два российских дальних бомбардировщика Ту-22М3 отработали взаимодействие с пунктами управления вооруженных сил РФ и Белоруссии и осуществили проверку системы ПВО Союзного государства. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что два Ту-22М3 ВКС России выполнили патрулирование в воздушном пространстве Белоруссии. "В ходе полета самолетов отработаны вопросы взаимодействия с наземными пунктами управления вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь", - отметили в Минобороны России.
"Российские самолеты участвовали в проверке действий боевых расчетов, выполняющих задачи боевого дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства", - добавили в ведомстве.
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