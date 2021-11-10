Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе - кабмин ФРГ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о канцлера ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре в среду с президентом РФ Владимиром Путиным попросила российского лидера повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом написал в "Твиттере" официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель сегодня провела разговор с президентом Путиным по ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов со стороны белорусского режима является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", - говорится в сообщении Зайберта.