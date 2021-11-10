0
0
108
НОВОСТИ

Меркель попросила Путина повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе - кабмин ФРГ

15:00 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

И. о канцлера ФРГ Ангела Меркель в телефонном разговоре в среду с президентом РФ Владимиром Путиным попросила российского лидера повлиять на Минск в ситуации с мигрантами на границе Польши и Белоруссии. Об этом написал в "Твиттере" официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель сегодня провела разговор с президентом Путиным по ситуации на белорусско-польской границе. Она подчеркнула, что инструментализация мигрантов со стороны белорусского режима является бесчеловечной и неприемлемой, и попросила президента Путина повлиять на это", - говорится в сообщении Зайберта.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:40 10.11.2021
Татьяна Голикова назвала регионы-лидеры по темпам вакцинации
0
34
15:32 10.11.2021
Федеральных решений об обязательной вакцинации от ковида не принималось - Кремль
0
48
15:12 10.11.2021
Слова премьера Польши об ответственности РФ за миграционный кризис неприемлемы - Песков
0
104
15:10 10.11.2021
Зеленый день в Сбере: новые предложения
0
95
14:32 10.11.2021
Два российских Ту-22М3 пролетели над Белоруссией в рамках проверки системы ПВО
0
163
14:12 10.11.2021
Большая пресс-конференция Путина планируется в очном формате - Песков
0
195
14:00 10.11.2021
Сведения о новых видео с пытками в колониях будут рассматриваться, проверки идут - Песков
0
194
13:32 10.11.2021
Врачи-"антиваксеры" могут быть привлечены к уголовной ответственности - Мурашко
0
246
13:30 10.11.2021
Выгодные предложения Сбера в рамках акции «Зеленый день»
0
223
13:20 10.11.2021
Кандидат в канцлеры ФРГ Шольц не стремится "к особенным отношениям" с РФ - Bild
0
261

Возврат к списку