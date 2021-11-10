Слова премьера Польши об ответственности РФ за миграционный кризис неприемлемы - Песков

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал неприемлемыми утверждения польского премьера Матеуша Моравецкого о том, что РФ якобы ответственна за ситуацию на белорусско-польской границе.

"Мы считаем абсолютно безответственными и неприемлемыми слова премьер-министра Польши о том, что Россия несет ответственность за эту ситуацию. Это абсолютно безответственное и неприемлемое заявление", - сказал журналистам представитель Кремля.