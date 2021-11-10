Федеральных решений об обязательной вакцинации от ковида не принималось - Кремль
15:32 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Решений об обязательной вакцинации от коронавируса на федеральном уровне до сих пор не принималось, заявил журналистам в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", - сказал представитель Кремля, отвечая на просьбу прокомментировать слова директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александра Гинцбурга о том, что вакцина от ковида должна быть включена в национальный календарь прививок, а после этого стать обязательной к введению.
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