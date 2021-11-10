Зеленый день в Сбере: новые предложения

15:10

В рамках акции «Зеленый день» Сбер продолжает радовать своих клиентов выгодными предложениями. Для держателей дебетовых карт их целых два: 1800 бонусов от СберСпасибо при оформлении первой дебетовой или молодёжной СберКарты, и 18% бонусами держателям тех же карт от СберСпасибо от суммы покупок при оплате СберКартой у партнеров экосистемы Сбера.

Приветственные бонусы можно получить при оформлении СберКарты с 11.11.2021 по 14.11.2021гг, при этом нужна регистрация в программе лояльности «СберСпасибо» (регистрацию можно пройти по ссылке), и совершить покупку на сумму не менее 500 руб. в течение месяца с момента оформления карты (до 14.12.2021 включительно).

Карта оформляется для клиентов, достигших 14 лет, ранее не имевших дебетовой или молодежной СберКарты. Оформляется только одна карта, на которую начисляется 1800 приветственных бонусов, бонусы от СберСпасибо при соблюдении всех условий будут начислены до 31 декабря 2021 года. Все подробности можно узнать на странице акции.

Новую карту можно оформить на сайте СберБанка, в интернет-банке или мобильном приложении СберБанк Онлайн, в отделениях СберБанка. Срок изготовления дебетовой или молодёжной СберКарты обычно составляет от двух до десяти банковских дней, сроки зависят от региона.

Держатели дебетовой или молодежной СберКарты в рамках Зелёного дня могут получать 18% бонусами от СберСпасибо от суммы покупок у партнёров экосистемы Сбера при оплате СберКартой.

Акция распространяется на покупки в СберМаркете, СберМегаМаркете, Delivery Club; на оплату услуг Okko, СитиМобил, Ситидрайв, Самоката, СберМобайла, СберДиска, СберДевайсов, СберЗвука; «Кухни на районе», Level Kitchen, MyFood, Perfomance Food, СБЕР ЕАПТЕКИ.

Бонусы начисляются при совершении покупки у перечисленных партнёров экосистемы Сбера с 11 по 14 ноября 2021 включительно, клиент должен быть зарегистрирован в «СберСпасибо» и старше 14 лет, покупка в последствии не должна быть отменена. Бонусный фонд акции ограничен по каждой платёжной системе, и по его исчерпании акция завершается. Подробнее об уникальных возможностях СберКарты — на сайте банка.

Также в свой день рождения в рамках Зеленого дня Сбер предлагает кредитную СберКарту с процентной ставкой 9,8%.

Для клиентов, оформивших кредитную СберКарту с 11 по 14 ноября (включительно) процентная ставка на все расходные операции, включая снятие наличных, составит 9,8% на 180 дней. Пониженная ставка будет действовать с даты активации карты до 12 мая 2022 года.

Преимущество, выгодно отличающее СберКарту от других кредитных карт единая процентная ставка для покупок и снятия наличных, гарантированная всем клиентам с одобренной картой. СберКарта бесплатна, комиссий за оформление и обслуживание нет. Карта оформляется в приложении СберБанк Онлайн.

Подробнее о кредитной СберКарте можно узнать на сайте банка.