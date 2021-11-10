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Путин в четверг посетит открывающийся музейный центр "Московский дом Достоевского"

16:00 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин 11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, посетит открывающийся музейный центр, посвященный жизни и творчеству писателя. Об этом в среду сообщили в пресс-службе Кремля.

"11 ноября, в день 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского, Владимир Путин посетит открывающийся музейный центр "Московский дом Достоевского" и осмотрит мемориальную и историко-литературную экспозиции, посвященные личности, основным событиям жизни, выдающимся произведениям великого писателя", - говорится в сообщении.

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