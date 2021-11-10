Премьер Польши считает кризис на границе с Белоруссией не миграционным, а политическим

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает кризис на польско-белорусской границе не миграционным, а политическим. Об этом он заявил в среду на совместной пресс-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем по итогам обсуждения текущей ситуации.

"Это не миграционный кризис. Это политический кризис, спровоцированный с целью дестабилизации ситуации в ЕС", - сказал он, обвинив в происходящем власти Белоруссии, а также России.

"Это проявление государственного терроризма", - утверждает Моравецкий, считающий события на границе местью президента Белоруссии Александра Лукашенко за поддержку Варшавой демократических преобразований. "Мы хотим сотрудничества с Россией и Белоруссией, но и не с пистолетом у головы, а с демократическими странами, которые не используют политический шантаж, как мы трактуем события на нашей восточной границе", - указал Моравецкий.