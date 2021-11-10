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Порядка 65% вузов выбрали удаленный формат работы с 30 октября - Фальков

16:32 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Порядка 65% вузов выбрали удаленный формат работы с 30 октября. Об этом в среду заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

"Согласно нашему оперативному мониторингу, а в этот мониторинг входят все университеты, вузы и их филиалы, 65% выбрали удаленный формат работы, 27% попробовали в это время и организовали самостоятельную работу студентов, 6% использовали смешанный формат и 2% вузов объявили о переносе каникул с другого времени на эти дни", - сказал он на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

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