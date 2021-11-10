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В саратовском УФСИН уволены 18 сотрудников после публикации видео с пытками заключенных

17:12 10.11.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Восемнадцать сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Саратовской области уволены после публикации видеозаписей издевательств над заключенными. Об этом в среду сообщил временно исполняющий обязанности начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин в интервью ГТРК "Саратов".

"На сегодняшний день возбуждено уже 5 уголовных дел, уволено со службы по отрицательным мотивам 18 сотрудников, 11 человек привлечено к строжайшей дисциплинарной ответственности", - сказал он.

Ефаркин подчеркнул, что таких фактов быть не должно, а случившееся является исключением из правил. "Мы делаем все, чтобы разобраться, сделать соответствующие выводы. Уверен, что в будущем такого не повторится", - резюмировал он.

В сентябре портал Gulagu.net опубликовал видеозапись издевательств над заключенным, который, по сведениям издания, находился в туберкулезной больнице в Саратовской области. После этого было возбуждено уголовное дело. Позже были опубликованы еще несколько видео.

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